Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кучеров признан третьей звездой недели в НХЛ по версии The Hockey News

Кучеров признан третьей звездой недели в НХЛ по версии The Hockey News
Аудио-версия:
Комментарии

Североамериканский портал The Hockey News представил тройку звёзд прошедшей игровой недели в Национальной хоккейной лиге.

На третьем месте — форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров.

«Кучеров забил три гола и набрал семь очков в четырёх играх на этой неделе, увеличив свои фантастические показатели в регулярном сезоне до 26 шайб, 69 передач и 95 очков в 66 играх. Это лучший сезон Кучерова в нападении со времён сезона-2018/2019, в котором он забил 41 гол, сделал 87 передач и набрал 128 очков в 82 играх.

Учитывая, что нападающий «Лайтнинг» Стивен Стэмкос получил травму, тренеру «Тампы» Джону Куперу может понадобиться ещё больше продуктивности Кучерова. Не удивляйтесь, если он это сделает», — сказано в статье.

На второй строчке в тройке звёзд недели — новичок «Вегас Голден Найтс» Джонатан Куик. Первой звездой недели признан защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар.

Новость по теме
Никита Кучеров повторил уникальный рекорд НХЛ в XXI веке
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023