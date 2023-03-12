Кучеров признан третьей звездой недели в НХЛ по версии The Hockey News

Североамериканский портал The Hockey News представил тройку звёзд прошедшей игровой недели в Национальной хоккейной лиге.
На третьем месте — форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров.
«Кучеров забил три гола и набрал семь очков в четырёх играх на этой неделе, увеличив свои фантастические показатели в регулярном сезоне до 26 шайб, 69 передач и 95 очков в 66 играх. Это лучший сезон Кучерова в нападении со времён сезона-2018/2019, в котором он забил 41 гол, сделал 87 передач и набрал 128 очков в 82 играх.
Учитывая, что нападающий «Лайтнинг» Стивен Стэмкос получил травму, тренеру «Тампы» Джону Куперу может понадобиться ещё больше продуктивности Кучерова. Не удивляйтесь, если он это сделает», — сказано в статье.
На второй строчке в тройке звёзд недели — новичок «Вегас Голден Найтс» Джонатан Куик. Первой звездой недели признан защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар.
- 12 марта 2023
-
23:55
-
23:30
-
23:15
-
22:45
-
22:27
-
22:17
-
22:10
-
21:52
-
21:43
-
21:30
-
21:26
-
21:24
-
21:20
-
21:17
-
21:08
-
21:00
-
21:00
-
20:57
-
20:49
-
20:42
-
20:34
-
20:29
-
20:26
-
20:10
-
20:02
-
20:01
-
19:57
-
19:51
-
19:48
-
19:44
-
19:41
-
19:35
-
19:30
-
19:26
-
19:19