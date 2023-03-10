Никита Кучеров повторил уникальный рекорд НХЛ в XXI веке

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забросил шайбу и отдал голевую передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вегас Голден Найтс».

Как отмечает пресс-служба НХЛ, форвард «молний» продлил свою результативную серию в домашних матчах до 23 встреч. Этот результат стал 12-м в истории лиги. Кроме того, Кучеров повторил уникальный рекорд XXI века по длине домашней серии с очками, принадлежащий Джо Сакику. Экс-нападающий «Колордо Эвеланш» набирал результативные баллы в 23 домашних матчах подряд в сезоне-2000/2001.

Напомним, в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Вегас Голден Найтс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 в овертайме.