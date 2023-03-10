Никита Кучеров повторил уникальный рекорд НХЛ в XXI веке

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забросил шайбу и отдал голевую передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вегас Голден Найтс».
Как отмечает пресс-служба НХЛ, форвард «молний» продлил свою результативную серию в домашних матчах до 23 встреч. Этот результат стал 12-м в истории лиги. Кроме того, Кучеров повторил уникальный рекорд XXI века по длине домашней серии с очками, принадлежащий Джо Сакику. Экс-нападающий «Колордо Эвеланш» набирал результативные баллы в 23 домашних матчах подряд в сезоне-2000/2001.
Напомним, в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Вегас Голден Найтс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 в овертайме.
- 10 марта 2023
-
21:09
-
20:46
-
20:44
-
20:34
-
20:28
-
20:12
-
20:10
-
20:03
-
20:01
-
19:56
-
19:42
-
19:30
-
19:23
-
19:17
-
19:02
-
18:41
-
18:35
-
18:16
-
17:58
-
17:38
-
17:10
-
16:55
-
16:40
-
16:30
-
16:25
-
15:50
-
15:30
-
15:05
-
14:48
-
14:20
-
14:00
-
13:40
-
13:30
-
13:25
-
12:57