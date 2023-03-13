Гол Тренина помог «Нэшвиллу» обыграть «Анахайм»

В Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:4 в овертайме.

В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Филип Томасино, Томми Новак, отметившийся дублем, Кифер Шервуд, а также российский нападающий Яков Тренин. На счету Тренина теперь 10 голов и 11 результативных передач в 59 матчах нынешнего сезона НХЛ.

У хозяев дублем отметился Мэйсон Мактавиш, ещё по разу отличились Фрэнк Ватрано и Трой Терри.

Основное время матча закончилось с ничейным счётом 4:4. Свою вторую шайбу Томми Новак забросил в овертайме, чем принёс победу гостям в сегодняшней встрече.