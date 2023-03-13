Гол Тренина помог «Нэшвиллу» обыграть «Анахайм»
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В Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:4 в овертайме.
В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Филип Томасино, Томми Новак, отметившийся дублем, Кифер Шервуд, а также российский нападающий Яков Тренин. На счету Тренина теперь 10 голов и 11 результативных передач в 59 матчах нынешнего сезона НХЛ.
У хозяев дублем отметился Мэйсон Мактавиш, ещё по разу отличились Фрэнк Ватрано и Трой Терри.
Основное время матча закончилось с ничейным счётом 4:4. Свою вторую шайбу Томми Новак забросил в овертайме, чем принёс победу гостям в сегодняшней встрече.
НХЛ - регулярный чемпионат
13 марта 2023, понедельник. 04:30 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
4 : 5
ОТ
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Томасино (Фаббро, Сиссонс) – 09:01 (5x4) 0:2 Новак (Йози) – 13:40 (5x5) 1:2 Мактавиш (Джонс) – 15:44 (5x5) 2:2 Ватрано (Фаулер, Сильверберг) – 24:46 (5x5) 2:3 Шервуд (Новак, Йози) – 41:47 (5x5) 2:4 Тренин (Смит, Сиссонс) – 53:36 (5x5) 3:4 Терри (Фаулер, Уайт) – 57:39 (6x5) 4:4 Мактавиш (Фаулер, Зеграс) – 59:34 (6x5) 4:5 Новак (Томасино) – 61:12 (3x3)
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