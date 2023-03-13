Прервалась рекордная результативная серия Кучерова в домашних матчах «Тампы»

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров в матче регулярного сезона с «Виннипег Джетс» результативными действиями не отметился. Таким образом, его результативная серия в домашних матчах клуба прервалась. Россиянин набирал очки в 24 играх на домашней арене «молний» подряд. Этот результат является лучшим в клубной истории «Тампы» и шестым во всей лиге. Рекордсменом НХЛ по количеству домашних матчей с набранными очками подряд является Уэйн Гретцки (40 матчей в сезоне-1988/1989).
Всего на счету Кучерова в текущем сезоне 95 (26+69) очков за 67 матчей.
Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Виннипег Джетс». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.
- 13 марта 2023
-
08:10
-
07:18
-
07:08
-
06:54
-
04:41
-
04:40
-
04:13
-
04:01
-
03:41
-
02:08
- 12 марта 2023
-
23:55
-
23:30
-
23:15
-
22:45
-
22:27
-
22:17
-
22:10
-
21:52
-
21:43
-
21:30
-
21:26
-
21:24
-
21:20
-
21:17
-
21:08
-
21:00
-
21:00
-
20:57
-
20:49
-
20:42
-
20:34
-
20:29
-
20:26
-
20:10
-
20:02