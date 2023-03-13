Прервалась рекордная результативная серия Кучерова в домашних матчах «Тампы»

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров в матче регулярного сезона с «Виннипег Джетс» результативными действиями не отметился. Таким образом, его результативная серия в домашних матчах клуба прервалась. Россиянин набирал очки в 24 играх на домашней арене «молний» подряд. Этот результат является лучшим в клубной истории «Тампы» и шестым во всей лиге. Рекордсменом НХЛ по количеству домашних матчей с набранными очками подряд является Уэйн Гретцки (40 матчей в сезоне-1988/1989).

Всего на счету Кучерова в текущем сезоне 95 (26+69) очков за 67 матчей.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Виннипег Джетс». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.