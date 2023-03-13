Тюркин: не жалею о словах о предательстве О'Делла, но в этом сезоне он оправдал контракт

Бывший генеральный директор и президент московского «Динамо» Михаил Тюркин, являющийся президентом продюсерского центра «Динамо», прокомментировал игру канадского форварда Эрика О’Делла. Напомним, в прошлом сезоне перед началом второго раунда плей-офф КХЛ канадский нападающий принял решение покинуть стан московской команды, после чего Тюркин в интервью «Чемпионату» охарактеризовал поступок хоккеиста как совершённое предательство.

«Действительно, год назад назвал этого человека предателем, потому что в самый сложный момент сезона – после выхода во второй раунд плей-офф — он уехал домой в Канаду. Его отъезд стал одной из причин того, что у «Динамо» не получилось дать бой в серии с ЦСКА. Не жалею о произнесённых мной словах.

Вместе с тем если хорошо подумать, то при условиях проведения СВО некоторые свои сбежали из страны как крысы с корабля. Наверное, было бы странно требовать от канадского хоккеиста, чтобы он был патриотичен и продолжал выполнять свои обязанности. Поэтому субъективно можно понять решение человека, поступившего таким образом в той ситуации.

Руководство московского «Динамо» предложило контракт Эрику на сезон-2022/2023, который игрок полностью оправдал. Бесспорно, он был лидером московского «Динамо». Мне было приятно смотреть за игрой О'Делла, особенно зная, насколько его травма была серьёзна. Несмотря на неё, он выходил и приносил пользу команде. Сильно благодарен Эрику за проведённый сезон. Настоящий мужик и настоящий хоккеист», — сказал Тюркин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.