Форвард «Каролины» Андрей Свечников может пропустить остаток сезона из-за травмы

Российский форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников может выбыть до конца сезона из-за травмы колена, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман в «Твиттере».

Отмечается, что 22-летний нападающий мог получить разрыв передней крестообразной связки в матче регулярного чемпионата с «Вегас Голден Найтс». Эта травма может оставить Свечникова без хоккея до конца сезона. Тем не менее в «Каролине» надеются, что повреждение российского нападающего не настолько серьёзна.

Напомним, в нынешнем сезоне Свечников принял участие в 64 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 23 шайбы и отдал 32 результативные передачи, суммарно набрав 55 очков. Форвард — третий бомбардир «Каролины» в текущей регулярке.