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А. Свечников забил 22-й гол в сезоне броском под перекладину ворот Василевского

А. Свечников забил 22-й гол в сезоне броском под перекладину ворот Василевского
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В эти минуты на стадионе стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» (Роли, США) проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Каролина Харрикейнз» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг». Идёт первый период, счёт 1:0 в пользу хозяев.

На седьмой минуте первого периода форвард «ураганов» Андрей Свечников забил свой 22-й гол в сезоне красивым кистевым броском под перекладину ворот голкипера «молний» Андрея Василевского.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего в текущем сезоне Свечников забросил 22 шайбы и отдал 32 результативные передачи, набрав в общей сложности 54 очка.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 марта 2023, воскресенье. 23:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Перерыв
2 : 0
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Свечников – 06:30 (5x5)   2:0 Терявяйнен (Котканиеми, Гостисбер) – 17:13 (5x4)

В следующем матче «Каролина» сыграет в гостях с «Монреаль Канадиенс» в ночь на 8 марта (3:00 мск).

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