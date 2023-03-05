А. Свечников забил 22-й гол в сезоне броском под перекладину ворот Василевского

В эти минуты на стадионе стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» (Роли, США) проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Каролина Харрикейнз» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг». Идёт первый период, счёт 1:0 в пользу хозяев.

На седьмой минуте первого периода форвард «ураганов» Андрей Свечников забил свой 22-й гол в сезоне красивым кистевым броском под перекладину ворот голкипера «молний» Андрея Василевского.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего в текущем сезоне Свечников забросил 22 шайбы и отдал 32 результативные передачи, набрав в общей сложности 54 очка.

В следующем матче «Каролина» сыграет в гостях с «Монреаль Канадиенс» в ночь на 8 марта (3:00 мск).