В «Каролине» прокомментировали информацию о травме российского форварда Андрея Свечникова

Генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Дон Уодделл прокомментировал информацию о травме 22-летнего российского нападающего Андрея Свечникова.
«В понедельник днём Андрею сделали МРТ, мы провели консультацию с врачами нашей команды. Желая получить подробные сведения, мы продолжаем собирать информацию вместе с Андреем, чтобы принять наилучшее решение для его здоровья. Мы предоставим дополнительную информацию после того, как решение будет принято», — приводит слова Уодделла официальный сайт клуба.
Напомним, ранее появилась информация, согласно которой Свечников может пропустить остаток сезона из-за разрыва передней крестообразной связки. В нынешнем сезоне россиянин принял участие в 64 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 23 шайбы и отдал 32 результативные передачи, суммарно набрав 55 очков. Форвард — третий бомбардир «Каролины» в текущей регулярке.
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