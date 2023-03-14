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Стриклэнд — о травме А. Свечникова: это ужасная новость для «Каролины»

Стриклэнд — о травме А. Свечникова: это ужасная новость для «Каролины»
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Журналист Энди Стриклэнд на своей странице в «Твиттере» прокомментировал информацию о травме 22-летнего российского нападающего «Каролины Харрикейнз» Андрея Свечникова.

«Это ужасная новость для «ураганов», которые не приобрели сильного нападающего до дедлайна. Свечников выбыл из строя до конца сезона из-за травмы передней крестообразной связки», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее появилась информация, согласно которой Свечников может пропустить остаток сезона из-за разрыва передней крестообразной связки. В нынешнем сезоне россиянин принял участие в 64 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 23 шайбы и отдал 32 результативные передачи, суммарно набрав 55 очков. Форвард — третий бомбардир «Каролины» в текущей регулярке.

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