Стриклэнд — о травме А. Свечникова: это ужасная новость для «Каролины»

Журналист Энди Стриклэнд на своей странице в «Твиттере» прокомментировал информацию о травме 22-летнего российского нападающего «Каролины Харрикейнз» Андрея Свечникова.

«Это ужасная новость для «ураганов», которые не приобрели сильного нападающего до дедлайна. Свечников выбыл из строя до конца сезона из-за травмы передней крестообразной связки», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее появилась информация, согласно которой Свечников может пропустить остаток сезона из-за разрыва передней крестообразной связки. В нынешнем сезоне россиянин принял участие в 64 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 23 шайбы и отдал 32 результативные передачи, суммарно набрав 55 очков. Форвард — третий бомбардир «Каролины» в текущей регулярке.

Новость по теме Форвард «Каролины» Андрей Свечников может пропустить остаток сезона из-за травмы