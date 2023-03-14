Р. Ротенберг — о травмированных: вы же видели, как играют со СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о травмированных игроках в преддверии полуфинала Западной конференции.

«У нас есть травмированные, как и у всех команд. С нами все играют жёстко, на пределе, вы видели это в предыдущей серии. Мы ждём всех. По составу тяжело комментировать, не хотим подсвечивать соперникам детали. Все в обойме, надеемся, все вернутся как можно скорее», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, 11 марта в Минске на стадионе «Минск-Арена» закончился шестой матч первого раунда плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Динамо» принимало санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2 (2:1, 1:1, 1:0). Таким образом, СКА выиграл серию и вышел во второй раунд плей-офф.