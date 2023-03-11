Р. Ротенберг жестом показал, что игрок «Динамо» сделал нырок. Защитнику СКА выписали 2+2

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В эти минуты на стадионе «Минск-Арена» в Минске проходит очередной матч первого раунда Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Динамо» принимает санкт-петербургский СКА. После первого периода выигрывают гости — 2:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На четвёртой минуте российский защитник СКА Александр Никишин получил два двухминутных удаления в одном эпизоде за опасную игру высоко поднятой клюшкой. Хоккеист санкт-петербургской команды попал по лицу канадскому нападающему минчан Седрику Пакетту, после чего форвард упал на лёд.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг остался недоволен этим решением, жестом показав, что игрок «Динамо» сделал «нырок».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».