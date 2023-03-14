Яшкин: если СКА хочет выиграть Кубок Гагарина, надо победить кого угодно

Нападающий СКА Дмитрий Яшкин поделился ожиданиями от будущего соперника по полуфиналу Запада.
«В первом раунде было очень нелегко, хороший соперник. Серия получилась очень интересной и показала нам, каким путём идти. Предпочтений по следующему сопернику нет. Если мы хотим выиграть Кубок, надо победить кого угодно. Сегодня посмотрим, кто на нас выйдет.
По поводу сил и подготовки — конечно, мы отдохнули. Было пару дней передохнуть, сейчас готовимся в полном порядке. Кто бы ни был следующим соперником, это опять будет очень сложная физическая серия», — передаёт слова Яшкина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Напомним, ранее в Минске на стадионе «Минск-Арена» закончился шестой матч первого раунда плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Динамо» принимало санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2 (2:1, 1:1, 1:0). Таким образом, СКА выиграл серию и вышел во второй раунд плей-офф.
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