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«Металлург» одержал волевую победу над «Автомобилистом» и вышел во второй раунд плей-офф

«Металлург» одержал волевую победу над «Автомобилистом» и вышел во второй раунд плей-офф
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В Екатеринбурге завершился седьмой, решающий матч в розыгрыше Кубка Гагарина. «Автомобилист» принимал на своём льду магнитогорский «Металлург». Победу в дополнительное время со счётом 4:3 одержали гости.

На шестой минуте первого периода счёт в матче открыл Никита Коростелёв с передач Филиппа Майе и Егора Яковлева.

В начале второй двадцатиминутки восстановил равенство в счёте Ник Эберт с передачи Георгия Белоусова. На 12-й минуте периода вывел хозяев вперёд Сергей Широков с передачи Стефана Да Косты.

На второй минуте третьего периода счёт 3:1 сделал Алексей Макеев с передач Георгия Белоусова и Анатолия Голышева. На 14-й минуте сократил отставание до минимума Денис Зернов с передач Семёна Кошелева и Григория Дронова. Спустя две минуты сделал счёт равным Егор Яковлев с передачи Брендана Лайпсика.

В дополнительное время победу «Магнитке» принёс бросок Николая Голдобина.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 7-й матч
14 марта 2023, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 4
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Коростелёв (Майе, Яковлев) – 05:40 (5x4)   1:1 Эберт (Белоусов) – 22:48 (5x5)   2:1 Широков (Да Коста) – 31:03 (5x4)   3:1 Макеев (Белоусов, Голышев) – 41:31 (5x4)   3:2 Зернов (Кошелев, Дронов) – 53:29 (5x4)   3:3 Яковлев (Лайпсик) – 55:28 (5x5)   3:4 Голдобин (Лайпсик) – 68:38 (5x5)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Таким образом, «Металлург» выиграл серию со счётом 4-3 и вышел во второй раунд Кубка Гагарина, где встретится с «Авангардом».

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