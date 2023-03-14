Голдобин — о проходе «Автомобилиста»: поели вкусных хот-догов на заправке, зарядились

Нападающий «Металлурга» Николай Голдобин оценил победу в седьмом матче Кубка Гагарина с «Автомобилистом» (4:3 ОТ, 4-3 в серии).
«Лайпсик всё сделал, зашёл в зону и отдал мне. Увидел, что передо мной сел защитник, бросил, закрыв глаза, залетело. При 1:3 не бросили играть, много делали камбэков, у нас есть характер, мы кубковые бойцы.
Как смогли реализовать два большинства? Удача на нашу сторону повернулась.
Выиграли три овертайма? Ждали момента, играли правильно, в первых овертаймах две шайбы залетели удачные, но гол есть гол.
Были лучше по движению в овертайме? Шикарный тренер по фитнесу, есть и велосипед, и зал, вся похвала ему.
«Авангард» впереди? Классическое дерби, в третий раз подряд выходим на них, пока 1-1 в серии.
Восемь часов ехали на автобусе? Неплохо проехались, заехали на заправку, поели вкусных хот-догов, попили вкусной «Колы», зарядились.
Мысли после гола в овертайме? Это не описать словами, всю серию не очень хорошо играл, а тут такая победа. Приятно за команду», — передаёт слова Голдобина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.
- 14 марта 2023
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