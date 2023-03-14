Воробьёв — об отыгрыше с 1:3: говорили ребятам, что не просто так ехали восемь часов

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итог седьмого матча серии плей-офф с «Автомобилистом» (4:3 ОТ, 4-3 в серии).

«Рад, что ребята не сдались, при счёте 1:3 отыгрались, были лучше по овертайму в этой игре. Очень плотная и интересная серия, две хороших команды, серию решил один гол в седьмом матче — насколько плотно всё было. Благодарен ребятам за волю к победе.

«Металлург» — специалисты по игре в овертаймах? Там есть что поправить, но выиграли три овертайма, что-то в этом было.

Что говорили ребятам перед третьим периодом? Говорили, что не просто так ехали сюда восемь часов на автобусе, что надо доставлять всё на ворота. Овертайм как второй период идёт, правильные смены, кто на кого накладывает, у нас получалось лучше.

Кубковый опыт решает? Соглашусь, решает. Очень близко всё было», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.