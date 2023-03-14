Суммарная посещаемость матчей первого раунда плей-офф КХЛ в текущем сезоне стала рекордной
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Суммарная посещаемость матчей первого раунда плей-офф – 367 669 зрителей. Это новый рекорд для игр первого раунда Кубка Гагарина, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.
Предыдущее достижение (354 985 зрителей) было установлено в первом раунде плей-офф-2019.
Напомним, в первом раунде в Восточной конференции «Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» 4-2, «Адмирал» — «Салават Юлаев» 4-2, «Авангард» — «Сибирь» 4-1, «Металлург» — «Автомобилист» 4-3. В Западной конференции СКА был сильнее минского «Динамо» 4-2, «Торпедо» обыграло московское «Динамо» 4-2, ЦСКА — «Северсталь» 4-3, «Локомотив» — «Витязь» 4-1.
Во втором раунде «Металлург» сыграет с «Авангардом», «Ак Барс» с «Адмиралом». СКА встретится с «Торпедо», ЦСКА с «Локомотивом».
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