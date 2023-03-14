В Москве завершился седьмой, решающий матч в розыгрыше Кубка Гагарина. ЦСКА принимал на своём льду череповецкую «Северсталь». Победу со счётом 5:3 одержали армейцы.
Таким образом, определились все пары второго раунда Кубка Гагарина — 2023.
На Востоке «Металлург» выиграл серию с «Автомобилистом» со счётом 4-3 и вышел во второй раунд Кубка Гагарина, где встретится с «Авангардом». Матчи с омским клубом состоятся 17, 19, 21, 23 и, если потребуется, 25, 27, 29 марта.
Казанский «Ак Барс» сыграет с «Адмиралом». Серия стартует в Казани. Игры состоятся 16, 18, 20, 22 и, если потребуется, 24, 26, 28 марта. Отметим, что казанцы вышли во второй раунд плей-офф в 11-й раз в истории КХЛ.
СКА встретится с нижегородским «Торпедо», который был сильнее московского «Динамо». Встречи начнутся в Санкт-Петербурге и пройдут 16, 18, 20, 22 и, если потребуется, 24, 26, 28 марта.
ЦСКА в борьбе за финал Запада сыграет с ярославским «Локомотивом». Матчи начнутся в Москве и пройдут 17, 19, 21, 23 и, если потребуется, 25, 27, 29 марта.
- 14 марта 2023
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