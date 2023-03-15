Драйзайтль стал вторым игроком в сезоне НХЛ, набравшим 100 очков в текущей регулярке

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» переиграл «Оттаву Сенаторз». Матч завершился со счётом 6:3 в пользу команды Джея Вудкрофта.

Дублем в составе победителей отметился немецкий нападающий Леон Драйзайтль, который благодаря этому достиг отметки в 100 очков в нынешнем сезоне НХЛ. Леон стал вторым игроком в сезоне НХЛ, набравшим 100 очков в текущей регулярке. Ранее этот показатель давно разменял его партнёр по «Ойлерз» Коннор Макдэвид, в активе которого уже 129 баллов.

Следующим отметку в 100 очков должен покорить занимающий третье место в гонке бомбардиров НХЛ нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, на счету которого 96 результативных действий.