Директор «Автомобилиста» рассказал, как клуб будет решать вопрос с лимитом на легионеров

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков рассказал о том, как клуб будет решать вопрос с лимитом на легионеров в следующем сезоне КХЛ.

«На контрактах у нас Ник Эберт и Брукс Мэйсек. Есть понимание, кто дополнит этот триумвират, важную роль будет играть наша селекционная работа по поиску первого вратаря из России. С сожалением приходится констатировать, что лига всегда стратегически нас предупреждала: через три года потолок зарплат будет такой, потом такой, потом без налога на роскошь. Мы готовились, выстраивали стратегию, «Горняк» под это создавался, чтобы иметь недорогую подушку безопасности.

Здесь нам по ходу сезона сказали: с первого августа будет три легионера. Будем стараться определить ключевые иностранные позиции, которые жизненно необходимы, будем более интенсивно вести работу по остальным кандидатам, которых не так много на рынке.

Слухи об Аликине? Его как ключевого НСА рассматривают в это межсезонье все. Мы будем ещё думать. Можно взять четырёх легионеров в заявку, но нужна будет постоянная ротация. Будем смотреть, обсуждается несколько версий, в том числе возможное снижение возраста НСА. Непонятно, будут ли приняты эти вещи, хотелось бы их знать заранее. Большинство в равных условиях, будем находить решение», — передаёт слова Рябкова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.