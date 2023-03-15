Дорога, усыпанная граблями. Почему «Автомобилист» снова рано закончил сезон?

Упрямое следование одной и той стратегии приводит клуб к одним и тем же результатам, которые уже сложно списать только на невезение.

Этого текста вполне могло бы и не быть. За полминуты до решающего гола Николая Голдобина Алексей Василевский зарядил в каркас, пара сантиметров — и мы бы обсуждали управленческий гений боссов «Автомобилиста». Без пары рикошетов и пятки Егора Яковлева положение команды из Екатеринбурга тоже было бы совсем другим.

Однако история пошла другим путём, где у команды за всю кахаэловскую историю один проход первого раунда. Для клуба, который с сезона-2017/18 тратит большие деньги на зарплаты, результат печальный. В этот раз всё вышло особенно дико: «Автомобилист» в этом году не отдаёт «+2» в третьих периодах, и коллеги уже прикидывали битву бригад большинства Екатеринбург — Омск. Однако, дав надежду, морковку второго раунда грубо выдернули прямо из-под носа уральских болельщиков.

Можно говорить, что мы стали свидетелями величайшего невезения — или величайшего, как говорят в НБА, «чокерства». Сложно не согласиться с Николаем Заварухиным, который сказал, что в серии было много нелогичных голов — а от себя добавлю: своей игрой во втором и первой половине третьего периода «Металлург» никакого прохода дальше не заслужил. Однако нелогичности «Авто» за это время сливаются в одну систему — и, значит, надо искать что-то общее за все эти годы.

Казалось, перед сезоном «Автомобилист» сработал более-менее правильно. Клуб смог увести у Казани Сергея Широкова, который привнёс не только класс и невероятный чемпионский опыт, но и авторитет в раздевалке, которого так не хватало в прошлых сезонах. Приехавший из шведской лиги Ник Эберт с ходу стал одним из ведущих атакующих защитников лиги. Кёртис Валк был неудержим в плей-офф — в отличие от прошлых лет можно сказать, что громкие трансферы себя как раз оправдали. Перед сезоном один из игроков «Авто» говорил, что атмосфера в команде за год полностью поменялась.

Ник Эберт Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

Чем-то этот сезон напомнил первый чемпионат Билла Питерса. В первый месяц регулярки команда играла свежо и интересно, очень много забивала и уверенно шла в лидерах Востока. Однако потом «Авто» накрывал спад: два года назад он случился после паузы на финский этап Евротура, а сейчас — после окна на Кубок Первого канала. И хотя теперь «Автомобилист» не отдавал матчи так безвольно, как при канадце, с декабря команда Заварухина играла блёкло.

Даже сценарий вылета чем-то похож: тогда Екатеринбургу противостоял «Авангард», который крайне расслабленно подошёл к серии, а «Автомобилист» после регулярочных неудач собрался. Тогда пятёрки большинства Омску хватило для того, чтобы закрыть серию в пяти матчах, а не в семи. Кроме того, в той сшибке была игра со схожим сценарием: «Авангард» уступал 1:3 за 3.25 до конца четвёртой игры, но сравнял счёт после двух удалений, вызвавших бурю эмоций у руководства «Автомобилиста».

Худшее, что можно сделать сейчас — свалить всю вину на тренерский штаб. В условную «эру УГМК» (с 2016-го) в клубе уже поработали пять главных тренеров, что всё-таки многовато для лиги, которая в последнее время старается быть более аккуратной с тренерским кадрами. «Трёх сезонов для построения команды» из этой пятёрки пока не получил никто. Получит ли их Николай Заварухин — пока непонятно, ходят слухи, что вылета в первом раунде ему не простят.

Николай Заварухин Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Однако какие реальные огрехи были у штаба Николая Николаевича в этой серии? Можно отметить, по сути, лишь то, что команда отдала все три овертайма, причём два из них — из-за явного проигрыша «Металлургу» по движению. Здесь возникают вопросы к тренеру по ОФП, но ещё больше вопросов появляется из-за того, что какое-то время назад профиль отвечавшего за физику Алексея Селивёрстова просто пропал с клубного сайта.

Куда больше вопросов — как и всегда — к менеджменту. Возвращаясь к тому, что остаётся неизменным: с 2016-го в команде хотя бы матч провели 124 полевых игрока, 11 вратарей, поработали пять главных тренеров и ещё большее количество ассистентов. Неизменным остаётся лишь дуэт Максим Рябков (директор клуба) — Олег Гросс (спортивный директор).

Традиционно болельщики пишут про более известного в хоккейном кругу Гросса, который и своей поздней работой в Уфе давал поводы себя критиковать. Однако ещё в 2017-м Рябков в интервью сайту КХЛ говорил, что Гросс только «помогает» в селекционной работе. Понятно, что директор клуба, который отработал 10 лет в женском баскетболе, где добился успехов (УГМК — почти что вечный чемпион России, выиграл несколько Евролиг, сам Рябков входит в бюро исполкома РФБ), кем-то может считаться чужаком в тесном хоккейном кругу — а Гросс знает всех агентов и отлично погружён в рынок, частично выполняя функции скаута клуба.

Всё это время к работе спортивного блока команды есть большие вопросы. Тактика «Авто» проста: выйти на рынок и завалить деньгами лучших неограниченно свободных агентов. Нельзя сказать, что приглашение этих парней было нелогичным: как говорилось в бизнесе, «никого не увольняют за покупку IBM». Однако команды из этих имён как не получалось, так и не вышло. В серии с «Магниткой», например, подвели нижние звенья: на счету форвардов боттом-6 «Авто» лишь три гола — как у одного Акользина.

Два года назад разлетелась цитата Рябкова: «Рынок сейчас достаточно ограничен, и селекционный отдел нужен для чего? Чтобы найти Шалунова или Шипачева? На примере «Торпедо» оказалось, что скаутинговый отдел может находить Конюшковых и Атанасовых, помогая команде с бюджетом чуть выше минималки проходить во второй раунд. А где команда с зарплатной ведомостью в 2,5 раза больше?

Максим Рябков Фото: РИА Новости

Один из менеджеров КХЛ сказал в личном общении, что «Автомобилист» делает всё правильно, по учебнику, не рискуя, не делает нестандартных ходов. Возможно, поэтому в клубе не подтягивают молодёжь — в седьмом матче, за исключением не сыгравших ни секунды Романова, Ситникова и Неучева, самым молодым игроком «Авто» был 26-летний уже Андрей Обидин!

Ни один игрок из молодёжки-2019, которая остановилась в двух минутах от Кубка Харламова, в этом году не стал постоянным игроком основы: «Автомобилист» держит 23-24-летних игроков, которые давно переросли ВХЛ, в «Горняке», при этом не отпуская в другие клубы. Позиция руководства «Авто» известна: там не хотят расставаться с игроками за абстрактную денежную компенсацию, а рассчитывают получить взамен права на игроков. Однако цена ни на одного игрока не повышалась, когда он играл в ВХЛ — и если «Авто» не захочет отдавать хоккеистов за полцены, то в будущем за игрока, потухшего в «вышке», вообще ничего не дадут.

При этом Рябков вовсе не похож на типичного менеджера КХЛ. У директора клуба за спиной — кандидатская диссертация, причём не липовая, он защитил её до прихода в спорт. В личном разговоре с боссом «Автомобилиста» вы можете поразиться тому, какой массив статистики он хранит в своей памяти. Однако при всём личном таланте Рябков упрямо следует пути, который приводил к успеху в УГМК, словно никого не слушая — однако в хоккее эта дорога не устелена красной дорожкой, а покрыта граблями.

И ведь спортивный блок — далеко не единственное, что вызывает нарекания. В плане медиа клуб отстаёт от других богачей лиги на шесть-семь лет. Во многом это связано с уникальной ситуацией, когда в «Автомобилисте» параллельно работают и пресс-служба, и аутсорсинговая компания, которая связана с высшим руководством УГМК. Многие креативные идеи тонут где-то на их стыке — и в результате перед плей-офф в промо команды появляются стоковые видео, вообще не имеющие отношения к Екатеринбургу. Конечно, можно сказать, что важнее результат, но в нашем мире мемы в соцсетях во многом и определяют лицо команды.

Я писал об этом и два года назад, и год назад, остаётся лишь повториться: главная проблема «Автомобилиста» — отсутствие хозяина. Президент клуба Андрей Козицын не так сильно вдаётся в дела команды, как, например, Виктор Рашников в «Магнитке». Вообще, сложно вспомнить, когда Козицын появлялся на матче команды, за него это чаще делает вице-президент клуба Игорь Кудряшкин.

Андрей Козицын Фото: РИА Новости

Из-за этого деньги выделяются, но, такое ощущение, в клубе давно существует атмосфера безразличия. То, что легионеры якобы могли напрямую жаловаться Рябкову на свои проблемы через голову тренера — не единственная беда. Кто в этом «Автомобилисте» в последние годы спрогрессировал? Трямкин и Голышев, которые давно воспринимаются как лицо команды, в последние годы не могут достать до своих пиковых сезонов, уже ставших историей. Те же Широков и Волк после яркого старта регулярки во второй половине гладкого сезона тоже подсдали.

Громкое сравнение, но «Авто» сейчас напоминает ту «Тампу», что шумела в регулярке и сливалась в плей-офф, пока не купила связку Коулман — Гудроу. Организации нужен цивилизационный сдвиг. Легендарный Хëрб Брукс, творец «Чуда на льду», когда-то говорил: «Эта команда недостаточно талантлива, чтобы побеждать лишь за счёт таланта». И «Автомобилиста» современной эпохи это касается напрямую.