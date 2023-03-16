«Горько, что всё так быстро закончилось». Директор «Автомобилиста» — о вылете из плей-офф

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков считает, что в этом сезоне екатеринбургский клуб был готов к проходу во второй раунд плей-офф КХЛ.
«Ощущение, что нынешний «Автомобилист» отличался и по энергетике, и по уровню игры в плей-офф, по заряженности от предыдущих версий команды. Из-за этого особенно горько, что всё так быстро закончилось. Мы реально играли большинство матчей с позиции силы, в хоккей атакующий, хотелось эту команду людям подольше показывать.
В каждый из сезонов была своя проблема: в прошлом году не хватило вратаря, Маттссона добыли перед концовкой сезона, но не смогли доиграть [чемпионат] до конца. В один из сезонов мой сегодняшний сосед по пресс-конференции стал одной из причин того, что мы проиграли команде, которую он возглавлял. Разные тренеры работали, разные соперники на пути попадались, но из всех этих сезонов команда была максимально близкой к проходу во второй раунд», — передаёт слова Рябкова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.
«Автомобилист» потерпел поражение в семи матчах первого раунда плей-офф КХЛ с «Металлургом».
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