«Везёт тому, кто везёт». Вице-президент «Металлурга» — о победе в серии с «Автомобилистом»

Первый вице-президент магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков подвёл итоги серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Автомобилистом» и поделился ожиданиями от полуфинала Восточной конференции с «Авангардом».

«Никто не ожидал лёгкой серии. Команда хорошая, играющая, в первых играх делали много ошибок, которые они реализовали. Со своим большинством не очень, слава богу, в последней игре оно более-менее подправилось, может быть, завело то, что Гриша Дронов показал, что если вы не решаете, то я проеду и решу. А команда настроена была, злая, то, что получилось с 3:1, оно получилось. Многие могут говорить про везение, но везёт тому, кто везёт. Думаю, следующая серия будет интересная.

О некоторых игроках будем говорить уже после окончания второй, третьей серии и финала. Некоторые игроки то, что не показывали в регулярке, начали добавлять. Есть вопросы, с ними надо работать, ребята сами прекрасно понимают. По крайней мере вы увидите новый бренд, мы в Омск прилетим, на майках «Металлурга». Раскрыл вам маленький секрет, но бренд не покажу. Поэтому то, что команда заряжена, — однозначно. А об индивидуальных ошибках — ребята прекрасно понимают, сами разбирают, каждый игрок подходит к Сергею Мельникову, Якову Палею, те делают выборку их моментов, они после игры разбирают эти нюансы. Это игра, она не бывает без ошибок», — цитирует Ласькова пресс-служба магнитогорского клуба.

Серия второго раунда плей-офф КХЛ с «Авангардом» начнётся завтра, 17 марта. Первый матч серии состоится в Омске и начнётся в 16:30 мск.