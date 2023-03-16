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Ак Барс — Адмирал. Прямая трансляция
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«Адмирал» поместил в список травмированных двух игроков

«Адмирал» поместил в список травмированных двух игроков
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«Адмирал поместил в список травмированных защитника Колби Уильямса и нападающего Антона Берлёва, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Уильямс принял участие в 66 встречах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил одну шайбу и отдал 17 результативных передач. В плей-офф в первом раунде с «Салаватом Юлаевым» Колби провёл пять матчей без набранных очков с показателем полезности «-1».

Берлёв за 48 сыгранных матчей регулярки набрал 19 (5+14) результативных баллов. В первом раунде Кубка Гагарина 29-летний нападающий сыграл шесть матчей и отметился двумя голами и двумя результативными передачами.

Напомним, первый матч второго раунда между «Ак Барсом» и «Адмиралом» пройдёт сегодня, 16 марта в 19:30 мск.

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