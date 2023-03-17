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Голевые передачи Тарасенко и Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Питтсбург»

Голевые передачи Тарасенко и Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Питтсбург»
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Питтсбург Пингвинз». Победу в матче одержали хозяева со счётом 4:2 (1:0, 1:1, 2:1).

Счёт в матче был открыт уже на третьей минуте — отличился Мика Зибанеджад, которому ассистировали российские хоккеисты Артемий Панарин и Владимир Тарасенко.

В середине второго периода усилиями Рикарда Ракеля, «Питтсбург» смог сравнять счёт, однако всего через две минуты «Рейнджерс» снова вышли вперёд — отличился Тайлер Мотт.

На 50-й минуте Джейк Гюнцель снова сравнял счёт, однако на 52-й минуте игрового времени Крис Крайдер снова вывел хозяев вперёд.

Точку в матче поставил Крайдер, забросивший шайбу в пустые ворота и тем самым оформив дубль.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 марта 2023, пятница. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Зибанеджад (Панарин, Тарасенко) – 02:51 (5x5)   1:1 Ракелль (Кросби) – 34:40 (5x5)   2:1 Мотт – 36:53 (5x5)   2:2 Гюнцель (Кросби, Ракелль) – 49:09 (5x5)   3:2 Крайдер (Фокс, Кейн) – 51:45 (5x5)   4:2 Крайдер (Трочек, Зибанеджад) – 59:10 (en)
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