Голевые передачи Тарасенко и Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Питтсбург»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Питтсбург Пингвинз». Победу в матче одержали хозяева со счётом 4:2 (1:0, 1:1, 2:1).
Счёт в матче был открыт уже на третьей минуте — отличился Мика Зибанеджад, которому ассистировали российские хоккеисты Артемий Панарин и Владимир Тарасенко.
В середине второго периода усилиями Рикарда Ракеля, «Питтсбург» смог сравнять счёт, однако всего через две минуты «Рейнджерс» снова вышли вперёд — отличился Тайлер Мотт.
На 50-й минуте Джейк Гюнцель снова сравнял счёт, однако на 52-й минуте игрового времени Крис Крайдер снова вывел хозяев вперёд.
Точку в матче поставил Крайдер, забросивший шайбу в пустые ворота и тем самым оформив дубль.
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