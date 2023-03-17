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Гол и передача Макдэвида помогли «Эдмонтону» обыграть «Даллас»

Гол и передача Макдэвида помогли «Эдмонтону» обыграть «Даллас»
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В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Даллас Стар». Хозяева одержали победу в матче со счётом 4:1.

На 13-й минуте счёт открыл Уоррен Фёгеле. Ему ассистировали Райан Ньюджент-Хопкинс и Эван Бушар. На 16-й минуте Маттиас Янмарк удвоил преимущество хозяев с передач Коннора Макдэвида и Венсана Деарне.

На 50-й минуте матча Уайатт Джонстон сократил отставание своей команды до одной шайбы.

Нападающий Коннор Макдэвид забил третью шайбу своей команды в матче и записал в свой актив 131-е результативное действие в текущем розыгрыше НХЛ. На счету капитана «нефтяников» в нынешнем сезоне теперь 57 голов и 74 результативные передачи в 69 матчах регулярки.

Итоговый счёт встречи установил Маттиас Янмарк — 4:1 в пользу «Эдмонтона».

НХЛ - регулярный чемпионат
17 марта 2023, пятница. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
3-й период
4 : 1
Даллас Старз
Даллас
1:0 Фёгеле (Ньюджент-Хопкинс, Бушар) – 12:12 (5x5)   2:0 Янмарк (Макдэвид, Деарне) – 15:54 (5x5)   2:1 Джонстон (Хейсканен, Сутер) – 49:49 (5x5)   3:1 Макдэвид (Драйзайтль, Бушар) – 51:18 (5x4)   4:1 Янмарк – 57:17 (en)
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