Гол и передача Макдэвида помогли «Эдмонтону» обыграть «Даллас»

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Даллас Стар». Хозяева одержали победу в матче со счётом 4:1.
На 13-й минуте счёт открыл Уоррен Фёгеле. Ему ассистировали Райан Ньюджент-Хопкинс и Эван Бушар. На 16-й минуте Маттиас Янмарк удвоил преимущество хозяев с передач Коннора Макдэвида и Венсана Деарне.
На 50-й минуте матча Уайатт Джонстон сократил отставание своей команды до одной шайбы.
Нападающий Коннор Макдэвид забил третью шайбу своей команды в матче и записал в свой актив 131-е результативное действие в текущем розыгрыше НХЛ. На счету капитана «нефтяников» в нынешнем сезоне теперь 57 голов и 74 результативные передачи в 69 матчах регулярки.
Итоговый счёт встречи установил Маттиас Янмарк — 4:1 в пользу «Эдмонтона».
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