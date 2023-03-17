Кросби вышел на второе место в истории НХЛ по сезонам с показателем минимум очко за матч

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Питтсбург Пингвинз». Победу в матче одержали хозяева со счётом 4:2 (1:0, 1:1, 2:1).

В составе «Питтсбурга» двумя результативными передачами отметился капитан команды Сидни Кросби. Первая из голевых передач позволила канадскому форварду набрать 82-е очко в этом сезоне НХЛ, благодаря чему он гарантировал себе показатель как минимум 1,00 очко за матч по итогам регулярки.

До этой отметки 35-летний форвард добрался 18-й раз за карьеру в НХЛ, что является вторым показателем за всю историю лиги. Сегодня Сидни превзошёл результат Горди Хоу (17). Рекорд у Уэйна Гретцки (19), который Кросби может повторить уже в следующем сезоне.