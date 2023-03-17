Миронов рассказал, что стало для него самым сложным в дебютный год капитанства в «Динамо»

Капитан московского «Динамо» Андрей Миронов рассказал, что стало для него самым сложным моментом в дебютный год в новой для себя роли в стане бело-голубых.

«Уже был морально готов к такой роли в своём родном клубе, который меня вырастил и воспитал. Это не просто какая-то нашивка на форму. Это ответственность, которая подразумевает, что я должен держать нейтралитет и находить общий язык со всеми людьми в клубе – от тренерского штаба и всех игроков до руководства.

Когда всё хорошо, тогда всё хорошо. А когда проигрываешь, тогда начинается большое количество разговоров – и выслушиваешь какие-то моменты, и надо разбираться, что происходит в команде, какая «химия», как реагируют ребята.

Поэтому здесь всё не так просто, как может выглядеть со стороны – что нацепили нашивку К, дальше что-то сказал в раздевалке и пошли играть. Совсем иная роль в сравнении с тем, когда был ассистентом капитана. Тогда не всё так сильно валилось на плечи, а когда уже становишься капитаном, тогда всё ложится на тебя.

Но я этого и хотел. Прекрасно понимаю, что совершил определённые ошибки, но это был всего лишь мой первый капитанский сезон. После завершения чемпионата сам понимаю, что можно было исправить и сделать лучше. Буду расти и совершенствоваться», — сказал Миронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.