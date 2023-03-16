«Динамо» на пороге исторической ошибки. Бесконечные интриги могут окончательно добить клуб

Московское «Динамо» ещё на прошлой неделе завершило своё выступление в сезоне КХЛ поражением от «Торпедо» (2-4) в серии первого раунда розыгрыша Кубка Гагарина. По законам современной журналистики обычно необходимо как можно скорее проанализировать произошедшее, чтобы горячая тема быстро не оказалась на обочине других происходящих событий. Но когда речь заходит о динамовской организации, порой даже полезно взять паузу для изучения вопроса, чтобы посмотреть за тем, куда качнëтся маятник истории.

За последние семь лет московский клуб восемь раз менял генерального директора. Особенно насыщенным получилось лето 2021 года, когда в течение одного месяца на этой должности побывали трое функционеров. Да и последний сезон жизни клуба ознаменовался тем, что в новый чемпионат «Динамо» входило с одним руководителем – Николаем Кошкиным, затем ему на смену пришёл исполняющий обязанности Владимир Газизов, а в январе 2023 года на пост гендиректора вернулся Анатолий Харчук.

Подобная длинная преамбула была необходима для того, чтобы лишний раз понять, что в условиях такой бешеной текучки руководителей говорить о выстраивании какого-то вектора планомерного развития клуба было бы просто нелепо. Стабильным элементом в динамовском руководстве в течении всего этого времени является только президент клуба – Виктор Воронин, заступивший на свою должность как раз в 2017 году.

Именно Воронин в апреле 2021-го, комментируя назначение Алексея Кудашова на пост главного тренера, публично ставил следующую задачу перед 51-летним наставником. «Мы ставим перед ним задачу сформировать не только основную команду, но и задачу воспитания молодёжи Академии, команд МХЛ и ВХЛ. Задача стоит, чтобы динамовское движение в Москве, Санкт-Петербурге, да и по всей стране развивалось. Планы большие. Самоцель не только в том, чтобы главная команда боролась за Кубок Гагарина, но и чтобы наше динамовское движение поступательно расширялось и приумножалось. И чтобы молодёжь шла в динамовские школы, а потом пополняла и главную команду», — говорил Воронин.

Запомните эти слова президента «Динамо». Мы к ним ещё вернёмся впоследствии. А пока вспоминаем, что было дальше. В дебютном сезоне под руководством Кудашова «Динамо» вышло в плей-офф с четвёртого места, там в первом раунде в семиматчевой серии обыграло «Северсталь» (4-3), затем из-за мировой политической ситуации потеряло своего ключевого игрока Эрика О’Делла и действительно бесславно сгорело будущему чемпиону КХЛ – ЦСКА (0-4). Но сейчас уже никто не вспоминает, что, помимо О’Делла, команду покинул ещё и Андре Петерссон, а Роб Клинкхаммер и Антон Ведин синхронно заболели, оставив Оскара Линдберга одного отдуваться за всех легионеров. И это в серии с мощнейшим ЦСКА.

Год назад проход «Северстали» только в семи матчах некоторые активные хейтеры Кудашова записали тренеру «Динамо» в явный пассив. Интересно, что теперь скажут эти же люди относительно победы ЦСКА в первом раунде нынешнего плей-офф. Но вернёмся к Кудашову, Воронину и всему «Динамо». В мае 2022 года президент московского клуба снова публично объявляет о полной смене пресловутого вектора развития.

«Московское «Динамо» входит в новый этап своего развития. К большому сожалению, мы вынуждены расстаться с Вадимом Шипачёвым и Вячеславом Войновым. Непростое решение. Это наши лидеры и игроки, которых очень любят наши болельщики и которые сделали очень многое для нашей команды. Однако руководством клуба принято решение изменить вектор и глобальную концепцию развития. Уверен, что сегодня мы делаем небольшой шаг назад, чтобы вскоре уверенной походкой пойти вперёд», – заявил Воронин.

В качестве нового вектора развития генеральному менеджеру «Динамо» Алексею Сопину и самому Кудашову была задана установка на радикальное омоложение команды и привлечение к основному составу воспитанников системы. Платёжная ведомость команды сократилась радикальным образом (почти на 30%) и даже близко не шла ни в какое сравнение с топ-3 командами Западной конференции, а именно с ЦСКА, СКА и «Локомотивом».

За последние несколько дней в одном из СМИ был опубликован целый ряд материалов, «разоблачающих» работу Кудашова и Сопина. И в качестве одного из критических аргументов было сказано, что динамовский клуб входит в тройку богатейших на Западе. Дичайшее враньё, которое даже странно разбирать, но тем не менее мы это сделаем с помощью цифр. В нынешнем сезоне отставание «Динамо» (платёжка – 570 млн рублей) от ЦСКА, СКА и «Локомотива» по платёжной ведомости составило 325, 280 и 270 млн рублей соответственно.

Настолько маленькой платёжной ведомости в «Динамо» не было никогда в истории клуба в КХЛ. Для сравнения — в том чемпионате, когда бело-голубые не попали в плей-офф в сезоне-2017/2018, только чистая платёжка команды составляла 800 млн рублей. И в каком мире «Динамо» сейчас «входило в топ-3 клубов Запада по размеру бюджета» знает только автор тех статей, которые вы очень легко можете найти в интернете.

Более того, в нынешнем клубном бюджете было заложено ровно ноль рублей и ноль копеек за выход команды в плей-офф. Быть может, оно и правильно. Надо ли платить игрокам за то, что они попали в первые 8 из 11 команд? Вопрос дискуссионный. Только вся суть разговора сводится к тому, что у того же «Торпедо» такие премии были предусмотрены. И на выходе получается, что итоговая платёжка нижегородского клуба фактически была почти сопоставима с бюджетом «Динамо».

Но вернёмся на год назад. Глобальным результатом селекционной работы стали отказ от главных звёзд прошлогоднего «Динамо» – Вадима Шипачёва, Вячеслава Войнова, Станислава Галиева, полное обновление вратарской бригады, большие изменения в линейке легионеров и точечные перестановки на других позициях. Как итог – состав команды Кудашова в межсезонье изменился едва ли не на 60%. Многие эксперты поспешили записать бело-голубых в разряд клубов, которые в лучшем для себя случае в новом сезоне будут бороться за выход в плей-офф.

На входе в сезон прекрасно понимали реальное положение дел и в самом руководстве «Динамо». Как выяснилось с официальных слов Анатолия Харчука уже после завершения чемпионата, летом прошлого года перед командой была поставлена турнирная задача – попадание в плей-офф. От себя добавлю, что также были обозначены и ещё две ключевые задачи – снижение зарплатной ведомости (это была цель для Сопина) и внедрение в состав молодых игроков (это уже для Кудашова).

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С задачей по выходу в плей-офф тренерский штаб Кудашова справился досрочно – ещё за месяц до окончания регулярного чемпионата. Плей-офф у московской команды действительно не сложился, что главный тренер бело-голубых честно и откровенно признал после поражения от «Торпедо». Сейчас нет никакого смысла разбирать детально каждый матч серии, но три из четырёх поражений бело-голубые потерпели за пределами основного времени.

А одна из ключевых встреч противостояния – пятая игра в Нижнем Новгороде – оказалась откровенно смазана решениями судей, которые с интервалом в 20 секунд абсолютно по-разному трактовали два одинаковых момента на динамовском пятаке в овертайме, сначала простив игрока «Торпедо», а затем за аналогичный момент отправив в штрафной бокс Егора Мартынова. Именно в том меньшинстве динамовцы ещё сильнее наелись функционально, следствием чего и стали допущенная ошибка на смене и получение ещё одного удаления, которое и оказалось фатальным для «Динамо» в той встрече.

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Кто знает, как закончилась бы вся серия, если бы «Динамо» не проиграло в том овертайме? Но у спорта нет и не может быть сослагательного наклонения. Всю серию бело-голубые совершенно точно проиграли не из-за судейства. И к чести динамовского тренера, сам Кудашов после завершения противостояния признал, что его команда подошла к плей-офф в далеко не лучшем физическом состоянии. В решающие моменты матчей «Торпедо» действовало намного быстрее. Кудашов сказал об этом открыто. Он готов меняться и готов исправлять допущенные ошибки.

Но дадут ли ему такой шанс в «Динамо»? За последние несколько дней сложилось полное впечатление, что в руководстве клуба основательно позабыли о всех договорённостях, а также о целях и задачах, которые ставились перед тренером на этот конкретный сезон. Кстати, какую из поставленных вами (руководством) задач Кудашов и Сопин не смогли выполнить?

Алексей Кудашов Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

Что там насчёт нового вектора? Что насчёт того, что турнирная задача – не завоевание Кубка Гагарнна, а планомерное выстраивание динамовской системы? Как насчёт привлечения молодых игроков к основе? В конце концов, что там насчёт динамовского движения?

Уже в этом году 19-летний защитник Никита Новиков, 21-летний нападающий Богдан Тринеев, 20-летние нападающие Никита Буруянов и Андрей Никонов, 22-летний нападающий Владислав Михайлов были полноценными игроками основного состава. В плей-офф каждый из них получил опыт, который поможет им в будущем. Семь очень молодых игроков в возрасте от 19 до 22 лет уже являются игроками основного состава московского клуба. Также 23-летний Иван Муранов из хоккеиста пятого звена за год превратился в ведущего игрока, а 24-летний Александр Скоренов в дебютном сезоне в КХЛ с ходу стал одним из открытий всей лиги.

В следующем году к основе «Динамо» должны будут ещё более активным образом подключаться игроки 2005 года рождения, уже прекрасно знакомые Кудашову по работе в детской школе, ведь именно с этими детьми Алексей Николаевич работал в плотном контакте в тот сезон, когда не имел работы в КХЛ.

Помимо всего вышеперечисленного, последние два плей-офф показали и очевидные минусы игроков «Динамо», давно находившихся в системе клуба. Сейчас Кудашов знает о каждом хоккеисте своей команды абсолютно всё. С кем нужно продолжать сотрудничество, а от кого настало время отказаться, на кого делать ставку в новом сезоне и с кем приступать к решению действительно весомых турнирных задач. На все эти вопросы у текущего тренерского штаба есть конкретный ответ.

В нынешнем сезоне «Динамо» наиграло определённый костяк, который теперь нужно и можно точечно усилить. Но, кажется, в «Динамо» готовы снова всё разрушить и начать с чистого листа. Опять? Снова мифический новый вектор? Слова о какой-то новой глобальной концепции? Снова новый тренер? И, как следствие, путь проб и ошибок? А через два года (и это в лучшем случае) наша песня хороша – начинай сначала?

Мало кто знает и о том, насколько сложным образом были выстроены отношения между московским и санкт-петербургским «Динамо», которое в этом сезоне являлось фарм-клубом бело-голубых в ВХЛ. Вот только фармом питерцы оказались исключительно на бумаге, а на самом деле никакой вертикали в отношениях не было. Одним из примеров несработавшей системы стал 18-летний нападающий Даниил Давыдов, в минувшем сезоне ещё в сентябре дебютировавший за московскую команду в КХЛ и имевший все шансы получить нормальную игровую практику в будущем. Но в Питере буквально потребовали от главной команды или обеспечить Давыдову стабильное место в основном составе – здесь и сейчас, или вернуть игрока в их расположение, запретив, по сути, тому играть в МХК «Динамо» Москва и привлекаться к играм главной команды. Такая вот пресловутая вертикаль «Динамо».

Только чётко выстроенная система – от президента до главного тренера – может приносить спортивный результат. Но сейчас вокруг Виктора Воронина вращается слишком много людей, различных так называемых советников, которые в сложившейся ситуации не желают ничего иного, кроме как любой ценой спихнуть Кудашова с поста главного тренера и Сопина с должности генерального менеджера, назначив на их места своих людей, и наконец приступить к любимому занятию – осваиванию средств Аркадия Ротенберга и банка ВТБ.

Вот и все слова о величии клуба и векторе развития. Кстати, ещё немного о том самом величии. Может быть, вместо очередной за последние годы смены тренера лучше стоит задуматься о том, чтобы в следующем сезоне тренерскому штабу не пришлось на ежедневной основе выбирать между заселением команды в отель или оплатой еды для игроков? Может быть, стоит ограничить влияние на команду людей, откровенно мешающих работе главного тренера и радующихся неудачам клуба? Может быть, сначала стоит попробовать решить столь локальные вопросы, а уже потом замахиваться на Вильяма, так сказать, Шекспира?