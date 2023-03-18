Овечкин закончил матч с «Сент-Луисом» с худшим показателем полезности в сезоне

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин завершил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сент-Луис Блюз» с худшим показателем полезности в нынешнем сезоне.

Этой ночью состоялась встреча между столичной командой и «Блюз». Матч закончился со счётом 2:5 в пользу команды из Сент-Луиса. Александр Овечкин отметился только одной голевой передачей.

По итогам матча показатель полезности россиянина составил "-4". Ранее на счету Овечкина в текущем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ был только один матч с показателем полезности "-3". Примечательно, что этот матч также прошёл в марте — речь идёт о встрече с «Лос-Анджелес Кингз», которая состоялась в ночь с 6 на 7 марта мск.