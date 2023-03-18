Передача Овечкина не помогла «Вашингтону» избежать поражения в матче с «Сент-Луисом»

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча закончилась со счётом 5:2 в пользу гостей площадки.
Счёт в матче был открыт на второй минуте встречи — гол Сэмми Бле вывел «Сент-Луис» вперёд. На 25-й минуте Джордан Кайру удвоил преимущество гостей льда.
На 30-й минуте Каспери Капанен, которому ассистировали Павел Бучневич и Ник Ледди, забросил третью шайбу «Блюз». Спустя 7 минут отличился Сэмми Бле, оформивший дубль в этой встрече.
Мартин Фехервари забросил первую шайбу «Вашингтона» в матче с передач Александра Алексеева и Сонни Милано Второй гол «Кэпиталз» забил Никлас Бекстрём. Ему ассистировали Александр Овечкин и Расмус Сандин.
Итоговый счёт в матче установил Брэйден Шенн — 5:2 в пользу «Сент-Луиса».
- 18 марта 2023
-
05:22
-
04:37
-
04:35
-
04:35
- 17 марта 2023
-
23:55
-
23:32
-
23:21
-
23:16
-
23:11
-
23:00
-
22:34
-
22:24
-
22:24
-
22:14
-
22:05
-
21:55
-
21:43
-
21:37
-
21:24
-
20:46
-
20:39
-
20:36
-
20:26
-
20:24
-
20:22
-
20:15
-
20:13
-
20:11
-
19:56
-
19:43
-
19:34
-
19:20
-
19:01
-
18:45
-
18:13