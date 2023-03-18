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Передача Овечкина не помогла «Вашингтону» избежать поражения в матче с «Сент-Луисом»

Передача Овечкина не помогла «Вашингтону» избежать поражения в матче с «Сент-Луисом»
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча закончилась со счётом 5:2 в пользу гостей площадки.

Счёт в матче был открыт на второй минуте встречи — гол Сэмми Бле вывел «Сент-Луис» вперёд. На 25-й минуте Джордан Кайру удвоил преимущество гостей льда.

На 30-й минуте Каспери Капанен, которому ассистировали Павел Бучневич и Ник Ледди, забросил третью шайбу «Блюз». Спустя 7 минут отличился Сэмми Бле, оформивший дубль в этой встрече.

Мартин Фехервари забросил первую шайбу «Вашингтона» в матче с передач Александра Алексеева и Сонни Милано Второй гол «Кэпиталз» забил Никлас Бекстрём. Ему ассистировали Александр Овечкин и Расмус Сандин.

Итоговый счёт в матче установил Брэйден Шенн — 5:2 в пользу «Сент-Луиса».

НХЛ - регулярный чемпионат
18 марта 2023, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 5
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Бле (Саад, Шенн) – 01:54 (5x5)   0:2 Кайру (Врана, Парэйко) – 24:51 (5x5)   0:3 Капанен (Бучневич, Ледди) – 29:25 (5x5)   0:4 Бле (Крюг, Саад) – 34:36 (5x5)   1:4 Фехервари (Алексеев, Милано) – 45:47 (5x5)   2:4 Бекстрём (Овечкин, Сандин) – 57:14 (6x4)   2:5 Шенн – 58:21 (en)
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