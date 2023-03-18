Передача Овечкина не помогла «Вашингтону» избежать поражения в матче с «Сент-Луисом»

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча закончилась со счётом 5:2 в пользу гостей площадки.

Счёт в матче был открыт на второй минуте встречи — гол Сэмми Бле вывел «Сент-Луис» вперёд. На 25-й минуте Джордан Кайру удвоил преимущество гостей льда.

На 30-й минуте Каспери Капанен, которому ассистировали Павел Бучневич и Ник Ледди, забросил третью шайбу «Блюз». Спустя 7 минут отличился Сэмми Бле, оформивший дубль в этой встрече.

Мартин Фехервари забросил первую шайбу «Вашингтона» в матче с передач Александра Алексеева и Сонни Милано Второй гол «Кэпиталз» забил Никлас Бекстрём. Ему ассистировали Александр Овечкин и Расмус Сандин.

Итоговый счёт в матче установил Брэйден Шенн — 5:2 в пользу «Сент-Луиса».