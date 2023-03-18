Голкипер СКА едва не забил гол в пустые ворота «Торпедо», попав в штангу
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На последней минуте матча полуфинала Западной конференции между СКА и «Торпедо» едва не случился гол вратаря.
Нижегородцы, уступая со счётом 4:5, выпустили вместо голкипера дополнительного полевого игрока. За 10 секунд до завершения третьего периода шайба пришла к вратарю СКА Дмитрию Николаеву. Голкипер от своих владений бросил шайбу по воротам «Торпедо». Она ударилась об штангу и отскочила за ворота, в результате чего нижегородцы заработали вбрасывание в чужой зоне.
Напомним, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился второй матч второго раунда плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный СКА принимал нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:4 (2:1, 3:3, 0:0).
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