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СКА — «Торпедо» 5:4, результат второго матча серии второго раунда плей-офф КХЛ 18 марта 2023 года

СКА во второй раз обыграл «Торпедо», команды забили девять голов за два периода
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В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился второй матч второго раунда плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный СКА принимал нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:4 (2:1, 3:3, 0:0).

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 2-й матч
18 марта 2023, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 4
Торпедо
Нижегородская область
0:1 Белевич (Сизов) – 02:38 (4x5)   1:1 Глотов (Хайруллин, Жафяров) – 06:12 (5x5)   2:1 Воробьёв (Зыков, Волков) – 14:40 (5x5)   2:2 Михеев (Федотов, Воронин) – 26:05 (5x5)   3:2 Галимов (Прохоркин) – 26:52 (5x5)   4:2 Камалов (Хайруллин, Глотов) – 31:23 (4x4)   4:3 Белевич (Конюшков, Виноградов) – 34:30 (5x5)   5:3 Гусев (Камалов, Яшкин) – 35:35 (5x5)   5:4 Коваленко (Кручинин) – 39:27 (5x4)

На третьей минуте Андрей Белевич с передачи Антона Сизова в меньшинстве вывел нижегородцев вперёд. На седьмой минуте Василий Глотов сравнял счёт. На 15-й минуте Михаил Воробьёв вывел СКА вперёд. На 27-й минуте Артём Михеев восстановил равенство, однако через 47 секунд Эмиль Галимов сделал счёт 3:2. На 32-й минуте Никита Камалов увеличил преимущество хозяев. На 35-й минуте Андрей Белевич оформил дубль, но спустя 65 секунд СКА вернул перевес в две шайбы благодаря Никите Гусеву. На последней минуте второго периода Николай Коваленко сократил отставание до минимума.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу СКА. Следующий матч пройдёт через два дня, 20 марта. Команды сыграют в Нижнем Новгороде.

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