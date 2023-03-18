СКА во второй раз обыграл «Торпедо», команды забили девять голов за два периода

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился второй матч второго раунда плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный СКА принимал нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:4 (2:1, 3:3, 0:0).

На третьей минуте Андрей Белевич с передачи Антона Сизова в меньшинстве вывел нижегородцев вперёд. На седьмой минуте Василий Глотов сравнял счёт. На 15-й минуте Михаил Воробьёв вывел СКА вперёд. На 27-й минуте Артём Михеев восстановил равенство, однако через 47 секунд Эмиль Галимов сделал счёт 3:2. На 32-й минуте Никита Камалов увеличил преимущество хозяев. На 35-й минуте Андрей Белевич оформил дубль, но спустя 65 секунд СКА вернул перевес в две шайбы благодаря Никите Гусеву. На последней минуте второго периода Николай Коваленко сократил отставание до минимума.

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Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу СКА. Следующий матч пройдёт через два дня, 20 марта. Команды сыграют в Нижнем Новгороде.

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