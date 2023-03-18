Журналист НХЛ — о матче с «Рейнджерс»: камера будет прикована к Малкину, это и ежу понятно

Журналист официального сайта НХЛ Шон Пи Роарк поделился ожиданиями от матча между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Питтсбург Пингвинз». Обозреватель выделил российского нападающего «пингвинов» как игрока, на котором будет сосредоточено особое внимание.

«Мне нравится смотреть видео бега быков в Памплоне. Так что, конечно, я хочу наблюдать за Малкиным каждую смену. При росте 192 см и весе 88 кг он является одним из элитных мощных форвардов НХЛ. Он с такой же вероятностью протолкнётся через защитника, как и промчится мимо него, и он искусен в каждом движении. Когда он выйдет на лёд — а он примет участие в матче, который будет иметь огромные значение для определения участников плей-офф Кубка Стэнли, Джино будет вовлечён в силовую игру, готов сделать силовой приём, чтобы оттеснить соперника от шайбы, или выдержать хит, чтобы создать шанс для взятия ворот. Но преимущества Малкина заключаются не только в грубой силе. Время от времени он может быть великолепен благодаря своему набору навыков и способности забивать разными способами практически из любой точки зоны атаки. Так что камера в течение матча будет приковывать своё внимание к нему, это и ежу понятно», — приводит слова Роарка официальный сайт НХЛ.

Встреча состоится в ночь с 18 на 19 марта и начнётся в 3:00 мск.