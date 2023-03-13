«Джино не дрогнул». Кросби прокомментировал грубую игру Трочека против Малкина

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби прокомментировал спорный эпизод во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс». На 50-й минуте форвард «рейнджеров» Винсент Трочек грубо сыграл против российского нападающего «пингвинов» Евгения Малкина, ударив того со спины. После этого «Рейнджерс» организовали атаку и сравняли счёт. Тем не менее «Пингвинз» вырвали победу в овертайме.

«Победа над «Рейнджерс»? Вот что мы должны делать — мы понимаем, что поставлено на карту.

Силовой против Малкина? Джино проделал отличную работу, просто продолжая сражаться. Он боролся, несмотря на это, не дрогнул.

Не дали удаления? Это была силовая игра. Несколько сильных ударов с обеих сторон. Было ощущение, что это плей-офф, так что, надеюсь, это именно то, что выявит в нас лучшее. И я думал, что это так и получилось — по крайней мере сегодня», — приводит слова Кросби The Athletic.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

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