«Каролина» в овертайме обыграла «Филадельфию», Ахо оформил хет-трик

В Фидалельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась победой гостей площадки в овертайме со счётом 5:4 (2:0, 1:2, 0:2, 1:0).

Счёт в матче был открыт уже на 15-й минуте игрового времени — отличился Себастьян Ахо, вывыедя «Карлоину» вперёд. Всего через две минуты Брэди Шей удвоил преимущество «Харрикейнз».

На 25-й минуте усилиями Тайсона Фёрстера «Филадельфии» удалось сократить отставание в счёте, однако на 34-й минуте Себастьян Ахо оформил дубль. В концовке второго периода отличился Ноа Кейтс, вновь сократив отставание «Филадельфии».

На старте третьего периода «Филадельфии» удалось восстановить равновесие в счёте — точный бросок на счету Джоэля Фараби. На 46-й минуте «Флайерз» вышли вперёд благодаря голу Брендана Лемье. «Каролине» удалось спастись на последней секунде матча — гол на счету Мартина Нечаса. В овертайме победу «Каролине» принёс точный бросок Себастьяна Ахо, оформившего хет-трик.