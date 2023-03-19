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«Каролина» в овертайме обыграла «Филадельфию», Ахо оформил хет-трик

«Каролина» в овертайме обыграла «Филадельфию», Ахо оформил хет-трик
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В Фидалельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась победой гостей площадки в овертайме со счётом 5:4 (2:0, 1:2, 0:2, 1:0).

Счёт в матче был открыт уже на 15-й минуте игрового времени — отличился Себастьян Ахо, вывыедя «Карлоину» вперёд. Всего через две минуты Брэди Шей удвоил преимущество «Харрикейнз».

На 25-й минуте усилиями Тайсона Фёрстера «Филадельфии» удалось сократить отставание в счёте, однако на 34-й минуте Себастьян Ахо оформил дубль. В концовке второго периода отличился Ноа Кейтс, вновь сократив отставание «Филадельфии».

На старте третьего периода «Филадельфии» удалось восстановить равновесие в счёте — точный бросок на счету Джоэля Фараби. На 46-й минуте «Флайерз» вышли вперёд благодаря голу Брендана Лемье. «Каролине» удалось спастись на последней секунде матча — гол на счету Мартина Нечаса. В овертайме победу «Каролине» принёс точный бросок Себастьяна Ахо, оформившего хет-трик.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 марта 2023, воскресенье. 00:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
4 : 5
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Ахо (Нечас, Шей) – 14:52 (5x5)   0:2 Шей – 16:51 (5x5)   1:2 Фёрстер (Фрост, Лемье) – 24:56 (5x5)   1:3 Ахо (Ноэсен, Гостисбер) – 33:55 (5x5)   2:3 Кейтс (Фёрстер, Типпетт) – 38:18 (5x3)   3:3 Фараби (Типпетт, Кейтс) – 43:33 (5x5)   4:3 Лемье (Фрост) – 45:50 (5x5)   4:4 Нечас – 59:59 (6x4)   4:5 Ахо (Славин, Бёрнс) – 60:28 (3x3)
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