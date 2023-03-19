Коннор Макдэвид установил уникальное достижение в НХЛ в XXI веке

В Сиэтле на стадионе «Климат Пледж-Арена» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой гостей площадки со счётом 6:4 (2:1, 2:2, 2:1).
Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид забросил шестую шайбу своей команды, добавив к этому ещё две результативные передачи. Канадский форвард сегодня провёл 20-й матч в нынешнем сезоне НХЛ, в котором ему удалось набрать минимум три очка за игру. Капитан «нефтяников» установил уникальное достижение в XXI веке, став первым игроком в этом столетии с подобным достижением в североамериканской лиге.
Последними игроками, кому удалось сыграть 20+ матчей с 3+ очками в регулярке НХЛ были Марио Лемье (29 матчей в сезоне-1995/1996) и Яромир Ягр (25 матчей в том же сезоне).
- 19 марта 2023
-
07:02
-
06:57
-
06:41
-
06:11
-
06:05
-
05:58
-
05:53
-
05:40
-
05:07
-
04:56
-
04:44
-
04:03
-
03:46
-
03:39
-
02:55
-
02:47
-
02:45
-
01:46
-
00:03
- 18 марта 2023
-
23:58
-
23:48
-
23:41
-
23:37
-
23:19
-
23:00
-
22:56
-
22:47
-
22:35
-
22:14
-
21:44
-
21:27
-
21:10
-
21:00
-
20:41
-
20:39