Коннор Макдэвид установил уникальное достижение в НХЛ в XXI веке

В Сиэтле на стадионе «Климат Пледж-Арена» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой гостей площадки со счётом 6:4 (2:1, 2:2, 2:1).

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид забросил шестую шайбу своей команды, добавив к этому ещё две результативные передачи. Канадский форвард сегодня провёл 20-й матч в нынешнем сезоне НХЛ, в котором ему удалось набрать минимум три очка за игру. Капитан «нефтяников» установил уникальное достижение в XXI веке, став первым игроком в этом столетии с подобным достижением в североамериканской лиге.

Последними игроками, кому удалось сыграть 20+ матчей с 3+ очками в регулярке НХЛ были Марио Лемье (29 матчей в сезоне-1995/1996) и Яромир Ягр (25 матчей в том же сезоне).