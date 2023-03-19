«Металлург» после первого периода второго матча с «Авангардом» уступает со счётом 0:3

В эти минуты в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» проходит второй матч серии плей-офф полуфинала Восточной конференции между «Авангардом» и «Металлургом». После первого периода омский клуб выигрывает со счётом 3:0.

Первую шайбу «Авангарда» на шестой минуте матча забросил Павел Дедунов с передач Фёдора Малыхина и Владимира Жаркова. Затем «Металлург» получил право на большинство, но не смог его реализовать. Вторую шайбу омичей в большинстве забросил Алекс Бродхёрст. Третий гол под занавес периода забил Рид Буше. Момент долго просматривали судьи на предмет удара по шайбе рукой, однако гол всё-таки был засчитан.

Напомним, текущий счёт в серии 1-0 в пользу «Авангарда». Следующий матч пройдёт в Магнитогорске 21 марта.