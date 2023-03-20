Гол Кучерова и 34 сейва Василевского не спасли «Тампу» от поражения в матче с «Нью-Джерси»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Матч прошёл в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершился победой гостей со счётом 5:2.
За «Нью-Джерси» забивали Йеспер Братт (трижды), Нико Хишир и Нолан Фут.
За «Тампу» забивали российский нападающий Никита Кучеров и Алекс Киллорн. Российский защитник Михаил Сергачёв завершил матч с коэффициентом полезности «+1». Голкипер Андрей Василевский сделал 34 сейва.
Таким образом, «Тампа» прервала трёхматчевую победную серию. «Нью-Джерси», в свою очередь, одержал первую победу после трёх побед подряд.
В следующем матче «Тампа» сыграет с «Монреаль Канадиенс», а «Нью-Джерси» встретится с «Миннесотой Уайлд».
НХЛ - регулярный чемпионат
20 марта 2023, понедельник. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 5
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Кучеров (Стэмкос) – 03:26 (5x5) 2:0 Киллорн (Чернак, Чирелли) – 26:30 (5x5) 2:1 Братт (Хишир, Сиверсон) – 26:39 (5x5) 2:2 Братт (Зигенталер, Хэмилтон) – 29:22 (5x5) 2:3 Хишир (Хэмилтон) – 32:02 (5x5) 2:4 Фут (Шарангович, Баль) – 49:51 (5x5) 2:5 Братт (Майер) – 59:48 (en)
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