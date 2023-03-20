Гол Кучерова и 34 сейва Василевского не спасли «Тампу» от поражения в матче с «Нью-Джерси»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Матч прошёл в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершился победой гостей со счётом 5:2.

За «Нью-Джерси» забивали Йеспер Братт (трижды), Нико Хишир и Нолан Фут.

За «Тампу» забивали российский нападающий Никита Кучеров и Алекс Киллорн. Российский защитник Михаил Сергачёв завершил матч с коэффициентом полезности «+1». Голкипер Андрей Василевский сделал 34 сейва.

Таким образом, «Тампа» прервала трёхматчевую победную серию. «Нью-Джерси», в свою очередь, одержал первую победу после трёх побед подряд.

В следующем матче «Тампа» сыграет с «Монреаль Канадиенс», а «Нью-Джерси» встретится с «Миннесотой Уайлд».