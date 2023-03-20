Никита Кучеров стал третьим в текущем сезоне НХЛ игроком, который набрал 100+ очков

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Матч прошёл в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершился победой гостей со счётом 5:2.

Первый гол в этом матче забил российский нападающий хозяев Никита Кучеров.

Таким образом, Кучеров достиг отметки в 100 очков в нынешнем сезоне НХЛ. На счету россиянина 71 матч, в которых он записал в свой актив 28 голов и 72 результативные передачи при коэффициенте полезности «+3».

Кучеров стал третьим игроком в текущем сезоне НХЛ, которому удалось набрать более ста очков за регулярный сезон. Помимо Кучерова, ранее этого достижения достигли канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (134 очка) и немецкий форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль (104).