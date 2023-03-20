Никита Кучеров — третья звезда проигранного матча с «Нью-Джерси»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Нью-Джерси Дэвилз». Матч прошёл в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершился победой гостей со счётом 5:2.

Российский нападающий хозяев Никита Кучеров был признан третьей звездой матча. В этой игре у него один гол. Первым признали Йеспера Братта, который оформил хет-трик. Вторым стал Нико Хишир, записавший в свой актив один гол и одну голевую передачу.

Кучеров достиг отметки в 100 очков в нынешнем сезоне НХЛ. На счету россиянина 71 матч, в которых он записал в свой актив 28 голов и 72 результативные передачи при коэффициенте полезности «+3».

В следующем матче «Тампа» сыграет с «Монреаль Канадиенс», а «Нью-Джерси» встретится с «Миннесотой Уайлд».