Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо — СКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Никита Кучеров — третья звезда проигранного матча с «Нью-Джерси»

Никита Кучеров — третья звезда проигранного матча с «Нью-Джерси»
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Нью-Джерси Дэвилз». Матч прошёл в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершился победой гостей со счётом 5:2.

Российский нападающий хозяев Никита Кучеров был признан третьей звездой матча. В этой игре у него один гол. Первым признали Йеспера Братта, который оформил хет-трик. Вторым стал Нико Хишир, записавший в свой актив один гол и одну голевую передачу.

Кучеров достиг отметки в 100 очков в нынешнем сезоне НХЛ. На счету россиянина 71 матч, в которых он записал в свой актив 28 голов и 72 результативные передачи при коэффициенте полезности «+3».

В следующем матче «Тампа» сыграет с «Монреаль Канадиенс», а «Нью-Джерси» встретится с «Миннесотой Уайлд».

Хорош на все сто! Безумным броском Кучеров пробил гроссмейстерскую отметку в НХЛ Хорош на все сто! Безумным броском Кучеров пробил гроссмейстерскую отметку в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023