Передача Малкина не помогла «Питтсбургу» избежать поражения в матче с «Оттавой»
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В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Оттаву Сенаторз». Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей льда.
Счёт в матче был открыт на 17-й минуте встречи — отличился Тома Шабо, выведя «Оттаву» вперёд. Ему ассистировали Клод Жиру и Ридли Грейг.
Второй период в матче оказался безголевым.
На 55-й минуте Рикард Ракелль восстановил равенство с передач Евгения Малкина и Пьера-Оливье Жозефа. Спустя три минуты Дрейк Батерсон вывел гостей вперёд в большинстве, тем самым принеся победу своей команде. Итоговый счёт — 2:1 в пользу «Оттавы».
«Питтсбург» потерпел четвёртое подряд поражение в НХЛ.
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