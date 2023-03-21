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Передача Малкина не помогла «Питтсбургу» избежать поражения в матче с «Оттавой»

Передача Малкина не помогла «Питтсбургу» избежать поражения в матче с «Оттавой»
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В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Оттаву Сенаторз». Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей льда.

Счёт в матче был открыт на 17-й минуте встречи — отличился Тома Шабо, выведя «Оттаву» вперёд. Ему ассистировали Клод Жиру и Ридли Грейг.

Второй период в матче оказался безголевым.

На 55-й минуте Рикард Ракелль восстановил равенство с передач Евгения Малкина и Пьера-Оливье Жозефа. Спустя три минуты Дрейк Батерсон вывел гостей вперёд в большинстве, тем самым принеся победу своей команде. Итоговый счёт — 2:1 в пользу «Оттавы».

«Питтсбург» потерпел четвёртое подряд поражение в НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 марта 2023, вторник. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
1 : 2
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Шабо (Жиру, Грейг) – 16:46 (5x5)   1:1 Ракелль (Малкин, Жозеф) – 54:39 (5x5)   1:2 Батерсон (Ткачук, Сандерсон) – 57:51 (5x4)
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