Александр Георгиев признан первой звездой матча с «Чикаго»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла в Денвере на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.

После окончания матча пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших хоккеистов встречи. Все трое были выбраны из состава победителей. Первой звездой признан российский голкипер Александр Георгиев, совершивший по ходу матча 26 сейвов и сохранивший свои ворота в неприкосновенности.

Второй звездой признан Денис Малыгин, записавший на свой счёт две заброшенные шайбы. Третья звезда — Кёртис Макдермид, отметившийся голом.

После этого матча «Колорадо» расположился на втором месте Центрального дивизиона, имея в своём активе 88 очков. «Чикаго», в свою очередь, занимает последнее, восьмое место в дивизионе, набрав 54 очка.