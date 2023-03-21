Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Металлург — Авангард. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ассист Ничушкина и 26 сейвов Георгиева помогли «Колорадо» обыграть «Чикаго»

Ассист Ничушкина и 26 сейвов Георгиева помогли «Колорадо» обыграть «Чикаго»
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла в Денвере на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.

В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Кёртис Макдермид, Микко Рантанен, Логан О'Коннор, а также Денис Мальгин, отличившийся дублем. Российский нападающий Валерий Ничушкин отметился результативной передачей. Его соотечественник, голкипер Александр Георгиев совершил 26 спасений.

После этого матча «Колорадо» расположился на втором месте Центрального дивизиона, имея в своём активе 88 очков. «Чикаго», в свою очередь, занимает последнее, восьмое место в дивизионе, набрав 54 очка.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 марта 2023, вторник. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
5 : 0
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Макдермид (Хант, Ньето) – 02:41 (5x5)   2:0 Мальгин (Ничушкин) – 26:17 (5x5)   3:0 Рантанен (Комфер, Байрэм) – 30:54 (5x4)   4:0 О'Коннор (Мальгин, Жирар) – 53:33 (5x5)   5:0 Мальгин (Маккиннон, Рантанен) – 53:47 (5x5)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023