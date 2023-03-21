Российский вратарь «Колорадо» Георгиев прокомментировал свой шат-аут в матче с «Чикаго»
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Российский голкипер «Колорадо Эвеланш» Александр Георгиев, совершивший в ходе матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Чикаго Блэкхоукс» 26 сейвов, прокомментировал победу и свой шат-аут.
«Команда сейчас играет отлично, и ты стараешься ценить моменты, когда у вас всё получается. Как я уже сказал, если в последнее время было по 20 бросков за матч, я приму это и постараюсь получить от этого удовольствие», — приводит слова Георгиева официальный сайт НХЛ.
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла в Денвере на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.
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