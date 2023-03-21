Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Российский вратарь «Колорадо» Георгиев прокомментировал свой шат-аут в матче с «Чикаго»

Российский вратарь «Колорадо» Георгиев прокомментировал свой шат-аут в матче с «Чикаго»
Комментарии

Российский голкипер «Колорадо Эвеланш» Александр Георгиев, совершивший в ходе матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Чикаго Блэкхоукс» 26 сейвов, прокомментировал победу и свой шат-аут.

«Команда сейчас играет отлично, и ты стараешься ценить моменты, когда у вас всё получается. Как я уже сказал, если в последнее время было по 20 бросков за матч, я приму это и постараюсь получить от этого удовольствие», — приводит слова Георгиева официальный сайт НХЛ.

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла в Денвере на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.

Новость по теме
Александр Георгиев признан первой звездой матча с «Чикаго»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023