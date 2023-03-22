«Миннесота» обыграла «Нью-Джерси» в овертайме
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В Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Миннесотe Уайлд». Матч закончился со счётом 2:1 в овертайме в пользу гостей льда.
Первые два периода в матче остались безголевыми.
Счёт в матче был открыт только на 47-й минуте встречи — гол Мэйсона Шоу вывел гостей вперёд. Ему ассистировали Коннор Дьюар и Оскар Сундквист. «Нью-Джерси удалось сравнять счёт спустя шесть минут — отличился Тимо Майер с передач Нико Хишира и Йеспера Братта. Основное время матча закончилось со счётом 1:1.
Итоговый счёт в матче установил американский нападающий «Миннесоты» Мэтт Болди в овертайме — 2:1 в пользу гостей.
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