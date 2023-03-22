Никлас Бекстрём: у Александра Овечкина уникальный стиль, он просто сносит людей

Шведский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём высказался о российском форварде и одноклубнике Александре Овечкине.

«Помню, как смотрел его дебют в НХЛ, и как он оформил дубль в том матче. У него уникальный стиль игры, он просто сносит людей! Он умеет всё. Когда пошли разговоры, сможет ли он догнать Гретцки… Кажется, это было так давно! А потом внезапно это происходит! И он уже обошёл Горди Хоу. Невероятное достижение, и он уже близок к тому, чтобы выйти на первое место в истории. Так быстро летит время, а он по-прежнему делает своё дело, забивает голы», – приводит слова Бекстрёма пресс-служба клуба.

Всего в нынешнем регулярном чемпионате российский нападающий набрал 69 (40+29) очков.