Но его «Вашингтон» упустил преимущество в три шайбы и потерпел тяжёлое поражение от аутсайдера лиги.

Великий рекорд Овечкина в НХЛ! Россиянин забил и даже сам не понял, обошёл ли он Гретцки

Перед началом матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вашингтон Кэпиталз» и «Коламбус Блю Джекетс» в столице США прошла торжественная церемония в честь капитана столичной команды Александра Овечкина. Поводом для мероприятия стал выход российского форварда на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Важная церемония прошла с привычным огромным размахом для Северной Америки, а начало самого матча было серьёзно отложено.

Когда игра наконец началась, одаренный крутыми подарками 37-летний Овечкин практически сразу подарил «Вашингтону» повод для подготовки организации новой памятной церемонии. Уже на шестой минуте первого периода лучший снайпер НХЛ среди действующих хоккеистов забросил 820-ю шайбу за карьеру в лиге. Гол Овечкина получился довольно курьёзным и поначалу даже был записан на Дилана Строума, но после изучения всех повторов было определено, что после прострела в исполнении Александра по шайбе сыграл защитник «Коламбуса», в результате чего игровой снаряд и пересёк линию ворот.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Этот гол стал для великого снайпера 40-м в нынешнем сезоне НХЛ. Российский форвард добрался до этой отметки в 13-й раз за карьеру, что отныне является новым рекордом в лиге. Прежнее достижение принадлежало Уэйну Гретцки, который завершил выступление в НХЛ на 12 сезонах с 40+ голами в регулярке. У Марио Лемье и Марселя Дионна было по 10 таких сезонов.

Стоит заметить, что ранее такой отметки в возрасте 37 лет или старше (на момент 40-й шайбы) достигали только четыре игрока – Горди Хоу (в 40 лет, 1968/69), Джонни Бьюсик (37, 1972/73), Фил Эспозито (37, 1978/79) и Брендан Шенахан (37, 2005/06). Заодно россиянин шестой раз достиг отметки 40 шайб после 30 лет и превзошёл результат Эспозито, которому это удалось сделать пять раз.

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Забавно, что даже сам российский нападающий был не до конца уверен, что именно он стал автором заброшенной шайбы. Овечкин проводил этот матч с закреплённым микрофоном и в кадр попали его обсуждения со Строумом, когда игроки уже находились на скамейке. «Так ты дотронулся до шайбы или нет?», — спрашивал Ови своего партнёра по команде, пытаясь понять, кто же всё-таки забил.

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Новый рекорд Овечкина вдохновил (но как впоследствии выяснилось, не до конца) «Вашингтон» на подвиги, и столичная команда выдала хороший отрезок на старте матча. Спустя три минуты отличился Ти Джей Оши, а следом цели достиг бросок Конора Шири. «Кэпиталз» завладели комфортным преимуществом в три шайбы, но удержать его до перерыва не сумели. Гол Эрика Робинсона вернул «Коламбус» в игру.

Во втором периоде команды дважды обменялись заброшенными шайбами – «Блю Джекетс» усилиями Адама Боквиста и Джека Рословича до минимума сокращали отставание в счёте, а «Кэпиталз» благодаря голам Сонни Милано и Ника Дженсена снова вырывались вперёд на две шайбы.

В третьем периоде голевой концерт получил мощнейшее продолжение от «Коламбуса». Оформивший дубль Боквист и отличившийся следом его соотечественник Эмиль Бемстрём уровняли положение на табло. За пять минут до конца основного времени Дженсен также оформил дубль, в шестой раз в матче пробив Даниила Тарасова. Но «Коламбус» не сдался и снова нашёл возможность для ответа – уже заменив вратаря на шестого полевого игрока «мундиры» перевели игру в овертайм после гола Дженнера. А в овертайме Рослович оформил дубль и принёс «жакетам» сверхволевую победу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Вашингтон» потерпел третье поражение подряд, упустив преимущество в три шайбы в матче с одним из главных аутсайдеров НХЛ. И без того минимальные шансы столичной команды на выход в плей-офф продолжают таять с каждым днём, и кажется, что вся задача «Кэпиталз» на концовку регулярки теперь окончательно сводится к тому, чтобы помочь своему капитану максимально сократить отставание от главного рекорда североамериканской лиги.