Великий рекорд Овечкина в НХЛ! Россиянин забил и даже сам не понял, обошёл ли он Гретцки

Перед началом матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вашингтон Кэпиталз» и «Коламбус Блю Джекетс» в столице США прошла торжественная церемония в честь капитана столичной команды Александра Овечкина. Поводом для мероприятия стал выход российского форварда на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Важная церемония прошла с привычным огромным размахом для Северной Америки, а начало самого матча было серьёзно отложено.
Когда игра наконец началась, одаренный крутыми подарками 37-летний Овечкин практически сразу подарил «Вашингтону» повод для подготовки организации новой памятной церемонии. Уже на шестой минуте первого периода лучший снайпер НХЛ среди действующих хоккеистов забросил 820-ю шайбу за карьеру в лиге. Гол Овечкина получился довольно курьёзным и поначалу даже был записан на Дилана Строума, но после изучения всех повторов было определено, что после прострела в исполнении Александра по шайбе сыграл защитник «Коламбуса», в результате чего игровой снаряд и пересёк линию ворот.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Этот гол стал для великого снайпера 40-м в нынешнем сезоне НХЛ. Российский форвард добрался до этой отметки в 13-й раз за карьеру, что отныне является новым рекордом в лиге. Прежнее достижение принадлежало Уэйну Гретцки, который завершил выступление в НХЛ на 12 сезонах с 40+ голами в регулярке. У Марио Лемье и Марселя Дионна было по 10 таких сезонов.
Стоит заметить, что ранее такой отметки в возрасте 37 лет или старше (на момент 40-й шайбы) достигали только четыре игрока – Горди Хоу (в 40 лет, 1968/69), Джонни Бьюсик (37, 1972/73), Фил Эспозито (37, 1978/79) и Брендан Шенахан (37, 2005/06). Заодно россиянин шестой раз достиг отметки 40 шайб после 30 лет и превзошёл результат Эспозито, которому это удалось сделать пять раз.
Забавно, что даже сам российский нападающий был не до конца уверен, что именно он стал автором заброшенной шайбы. Овечкин проводил этот матч с закреплённым микрофоном и в кадр попали его обсуждения со Строумом, когда игроки уже находились на скамейке. «Так ты дотронулся до шайбы или нет?», — спрашивал Ови своего партнёра по команде, пытаясь понять, кто же всё-таки забил.
Новый рекорд Овечкина вдохновил (но как впоследствии выяснилось, не до конца) «Вашингтон» на подвиги, и столичная команда выдала хороший отрезок на старте матча. Спустя три минуты отличился Ти Джей Оши, а следом цели достиг бросок Конора Шири. «Кэпиталз» завладели комфортным преимуществом в три шайбы, но удержать его до перерыва не сумели. Гол Эрика Робинсона вернул «Коламбус» в игру.
Во втором периоде команды дважды обменялись заброшенными шайбами – «Блю Джекетс» усилиями Адама Боквиста и Джека Рословича до минимума сокращали отставание в счёте, а «Кэпиталз» благодаря голам Сонни Милано и Ника Дженсена снова вырывались вперёд на две шайбы.
В третьем периоде голевой концерт получил мощнейшее продолжение от «Коламбуса». Оформивший дубль Боквист и отличившийся следом его соотечественник Эмиль Бемстрём уровняли положение на табло. За пять минут до конца основного времени Дженсен также оформил дубль, в шестой раз в матче пробив Даниила Тарасова. Но «Коламбус» не сдался и снова нашёл возможность для ответа – уже заменив вратаря на шестого полевого игрока «мундиры» перевели игру в овертайм после гола Дженнера. А в овертайме Рослович оформил дубль и принёс «жакетам» сверхволевую победу.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
«Вашингтон» потерпел третье поражение подряд, упустив преимущество в три шайбы в матче с одним из главных аутсайдеров НХЛ. И без того минимальные шансы столичной команды на выход в плей-офф продолжают таять с каждым днём, и кажется, что вся задача «Кэпиталз» на концовку регулярки теперь окончательно сводится к тому, чтобы помочь своему капитану максимально сократить отставание от главного рекорда североамериканской лиги.
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