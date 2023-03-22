Пашков: «Авангард» по составу не сильнее «Магнитки», но решает функциональная подготовка

Олимпийский чемпион Александр Пашков считает, что «Авангард» и СКА уверенно ведут в своих сериях со счётом 3:0 потому, что имеют преимущество в функциональной подготовке засчёт грамотно проведённой предсезонки. Специалист считает плохой идею копирования предсезонной подготовки с НХЛ, где игроки готовятся к чемпионату фактически самостоятельно.

«Посмотрите на движение этих команд — они хорошо готовы функционально, бегут. То же могу сказать и об «Адмирале», который, несмотря на все перелеты, навязывает борьбу и «Ак Барсу». Сейчас такой этап сезона, когда многое решает функциональная подготовка. Не могу сказать, что тот же «Авангард» по составу сильнее «Магнитки». Но вы обратите внимание на лавочку Омска — игроки даже после длинных смен спокойно дышат. Это показательно.

Профессиональный спорт нельзя обмануть. Игра любой команды базируется на функциональной готовности игроков и команды в целом, а она формируется летом, в предсезонный период. Помнится, в сентябре многие ругали бывшего тренера «Авангарда» Рябыкина, но весна показывает, что в августе он и его штаб отработали очень качественно. А новый тренер Кравец пришел на хороший фундамент и его только усилил. СКА вообще ровно проходит весь сезон, это тоже показатель большой летней работы.

Нужно ли копировать предсезонную подготовку с НХЛ? Честно скажу, мне не нравятся эти якобы реформаторские разговоры. Сравнений с НХЛ быть не может — там играют лучшие игроки мира, большие и уже состоявшиеся мастера, все сливки. А у нас в КХЛ — или молодёжь, или второсортные легионеры. Если мы хотим, чтобы национальный хоккей рос, то обязаны брать пример с Омска, Санкт-Петербурга и других наших лидеров, уделяя особое внимание предсезонной подготовке. Прежде всего благодаря продуманному и детальному тренировочному процессу возможен рост и клубного, и национального хоккея, сборных страны. И именно на этом процессе в своё время поднялся советский хоккей. В игре ты работаешь с шайбой десятки секунд, в ходе тренировки — десятки минут, если не часы. И никакого прогресса у спортсмена не может быть без функционального фундамента. Это азы!» — цитирует Пашкова Russia-Hockey.ru.

«Авангард» проведёт четвёртый матч серии с «Металлургом» завтра, 23 марта, в Магнитогорске. СКА сегодня, 22 марта, в Нижнем новгороде сыграет четвёртый матч серии с «Торпедо». «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.