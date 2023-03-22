«Он похож на ребёнка». Вице-президент НХЛ высказался о стабильно высоком уровне Овечкина

Заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли поделился мнением о достижениях российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Кроме того, вице-президент НХЛ прокомментировал стабильно высокий уровень капитана «столичных».

«Это невероятно. Вы можете сказать, что каждую смену, каждый раз, когда он выходит на лёд, он получает удовольствие от того, что делает. Он развлекается, и я думаю, что многие профессиональные спортсмены — я не буду говорить конкретно о хоккеистах — все профессиональные спортсмены достигают такого момента в своей карьере, когда игра становится рутинной и муторной и не приносит столько удовольствия. Но он похож на ребёнка, когда выходит на лёд, и это, безусловно, также помогло его игре», — приводит слова Дэйли NBC Sports.

Напомним, в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс» (6:7) Овечкин забросил 40-ю шайбу в сезоне. Благодаря этому российский форвард побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству сезонов с 40+ голами (13 против 12).