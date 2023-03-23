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«Металлург» — «Авангард» 1:4, результат матча плей-офф Кубка Гагарина 23 марта 2023 года

«Авангард» уверенно победил «Металлург» в четвёртом матче и всухую выиграл серию плей-офф
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В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился четвёртый матч второго раунда Кубка Гагарина. «Металлург» принимал на своём льду омский «Авангард». Победу со счётом 4:1 одержали гости.

На 48-й секунде первого периода счёт в матче открыл Сергей Толчинский с передач Арсения Грицюка и Алекса Бродхёрста. На 11-й минуте периода восстановил равенство в счёте Григорий Дронов с передач Брендана Лайпсика и Коди Кёррана.

На девятой минуте второго периода вновь вывел гостей вперёд Рид Буше с передач Корбана Найта и Антона Белова.

На седьмой минуте третьего периода упрочил преимущество омичей Рид Буше, оформив дубль. В конце третьего периода окончательный счёт установил Алекс Бродхёрст, забросив в пустые ворота.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 4-й матч
23 марта 2023, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
1 : 4
Авангард
Омск
0:1 Толчинский (Грицюк, Бродхёрст) – 00:48 (5x5)   1:1 Дронов (Лайпсик, Кёрран) – 10:46 (5x3)   1:2 Буше (Найт, Белов) – 28:28 (5x5)   1:3 Буше (Найт, Ткачёв) – 46:41 (5x5)   1:4 Бродхёрст (Сведберг, Демченко) – 57:56 (en)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Таким образом, «Авангард» выиграл в серии плей-офф с сухим счётом 4-0. «Ястребы» в финале Восточной конференции сыграют с победителем пары «Ак Барс» — «Адмирал».

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