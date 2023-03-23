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«Авангард» уверенно победил «Металлург» в четвёртом матче и всухую выиграл серию плей-офф

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился четвёртый матч второго раунда Кубка Гагарина. «Металлург» принимал на своём льду омский «Авангард». Победу со счётом 4:1 одержали гости.

На 48-й секунде первого периода счёт в матче открыл Сергей Толчинский с передач Арсения Грицюка и Алекса Бродхёрста. На 11-й минуте периода восстановил равенство в счёте Григорий Дронов с передач Брендана Лайпсика и Коди Кёррана.

На девятой минуте второго периода вновь вывел гостей вперёд Рид Буше с передач Корбана Найта и Антона Белова.

На седьмой минуте третьего периода упрочил преимущество омичей Рид Буше, оформив дубль. В конце третьего периода окончательный счёт установил Алекс Бродхёрст, забросив в пустые ворота.

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Таким образом, «Авангард» выиграл в серии плей-офф с сухим счётом 4-0. «Ястребы» в финале Восточной конференции сыграют с победителем пары «Ак Барс» — «Адмирал».